〔中国企业〕中铝公司欲重组控股宁夏发电集团,看好其煤炭和电力资产

路透北京2月28日电---中国最大的铝生产商--中国铝业公司拟重组控股宁夏发电集团,对此中铝表示,公司看好後者的煤炭和电力资产,本次投资符合中铝的"煤电铝一体化"战略转型方向.

而对於是否会将宁夏发电集团相关资产注入上市公司中国铝业(2600.HK)(601600.SS),中铝公司新闻发言人袁力在回答路透查询时称,"目前还不清楚,看下一步发展."

宁夏发电集团旗下上市公司--银星能源(000862.SZ)稍早在公告中披露,中铝公司拟以增资扩股方式重组控股宁夏发电集团,但宁夏发电集团尚未开展关於本次资产重组的方案商讨和协议谈判工作,本次资产重组存在不确定性.

"它和我们整体下一步的战略调整,以及煤电铝一体发展是相关的.我们是综合考虑的."袁力表示.

他并称,由於对方董事会尚未公布最後决议,中铝公司此次的具体投资规模待稍後披露.

目前中国高居不下的电力成本不断侵蚀着铝加工行业的利润率,煤电铝一体化成为铝企业分散风险,提高盈利能力的主要对策之一.中铝公司总经理熊维平去年底曾表示,完善煤电一体化产业链将是解决电解铝难题的途径,目前中铝公司在新疆、甘肃、包头的煤电基地已逐步成熟.[ID:nCN1303880]

万联证券分析师李伟峰亦在本月报告中指出,目前电力成本已占据电解铝生产成本的40%以上,成为决定电解铝厂商竞争力的关键性因素.不少电解铝厂商瞄准上游的煤电领域,而不少能源丰富地区的煤电企业也发现跨行业经营的成本优势.

宁夏发电集团拥有火电、风电、太阳能、煤炭、装备制造五大产业板块,2011年完成发电量100.43亿千瓦时,生产原煤336.11万吨,营业收入50.66亿元人民币.其现有股东包括宁夏国资委旗下的宁夏国有投资运营公司及宁夏电力投资公司、华电国际(1071.HK)(600027.SS),以及中银投资集团等.(完)