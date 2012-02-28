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债券 | 2012年 2月 28日 星期二 15:31 BJT

〔中国新债〕东方航空集团下周二将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海2月28日电---中国东方航空集团公司周二公告称,将於下周二(3月6日)在银行间
债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

  东方航空集团旗下有上市公司东方航空(600115.SS)(0670.HK).

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       主承销商    主体评级  起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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  东方航空集团  40       10      12  3/6簿记建档     国开行        AAA      3/7         3/8
                                                     民生银行
  ==============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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