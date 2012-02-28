〔欧元债市〕德债持稳,静候欧洲央行流动性操作

路透伦敦2月28日电---德国公债周二守在五周高位附近,流动性充足,德国对扩大欧元区救援基金的反对声愈烈,支撑德债.

市场正聚焦周三的欧洲央行三年期融资操作.一项调查显示,30家欧元货币市场交易商预期,银行将申购5,000亿欧元资金,预估范围从2,000亿欧元到7,500亿欧元不等.[ID:nL4E8DK2B2]