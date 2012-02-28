〔欧元债市〕德债持稳,静候欧洲央行流动性操作

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦2月28日电---德国公债周二守在五周高位附近,流动性充足,德国对扩大欧元区救援基金的反对声愈烈,支撑德债.
市场正聚焦周三的欧洲央行三年期融资操作.一项调查显示,30家欧元货币市场交易商预期,银行将申购5,000亿欧元资金,预估范围从2,000亿欧元到7,500亿欧元不等.[ID:nL4E8DK2B2]
"昨天德债出现很好的技术性突破,但现在价格己反映欧洲央行操作,5,000亿欧元,所以存在出现失望局面的可能,"一名交易员表示.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。