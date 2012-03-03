《中国人大和政协十一届五次会议日程表》--3月3日-3月13日

中国新股：证监会下发新一批12家企业IPO批文，料至多募资55亿元
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
3/3(六) --15:00 全国政协十一届五次会议开幕会 --政协主席贾庆林作政协全国委员会常务委员会工作报告 --政协副主席林文漪作政协全国委员会常务委员会关于提案工作情况的报告 3/4(日) --9:00 全国政协会议分组讨论 --11:00 全国人大新闻发布会:大会发言人就会议议程和人大工作相关的问题回答中外记者的提问 3/5(一) --9:00 全国人大十一届五次会议开幕会,国务院总理温家宝作政府工作报告 --15:00 国家发改委主任张平将就“经济形势与宏观调控”的相关问题回答中外记者的提问 3/6(二) --9:00 全国政协会议分组讨论 --15:00 财政部部长谢旭人等将就“当前的财政政策和财政工作”回答中外记者的提问。 3/7(三) --9:00 全国政协会议分组和界别联组讨论 --15:00 全国政协会议分组讨论 3/8(四) --9:00 全国人大十一届五次会议第二次全体会议 --15:00 全国政协会议分组讨论 3/9(五) --9:00 全国政协十一届五次会议举行第二次全体会议 --15:00 全国政协会议分组讨论 3/10(六) --9:00 全国政协会议分组讨论 --15:00 全国政协十一届五次会议举行第三次全体会议 3/11(日) --9:00 全国政协十一届五次会议举行第四次全体会议 --15:00 全国人大十一届五次会议第四次全体会议 3/12(一) --9:00 全国政协会议分组讨论 --10:30 政协主席会议 3/13(二) --9:00 全国政协十一届五次会议闭幕会 注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn) 日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完) --整理 黄凯; 审校 曾祥进
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透迪拜2月17日 - 亚洲380-cst燃料油即期跨月价差周五下滑，因交易商对之前两个交易日的大涨行情作出评估。此前在岸库存下降带动燃料油价差量价齐升。
路透北京2月17日 - 中国招商证券宏观组最新报告称，中国1月资本外流显着放缓，资本流动形势有望持续改善，人民币兑美元汇率双向波动加大。