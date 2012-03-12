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亚洲 | 2012年 3月 12日 星期一 09:11 BJT

《中国人大和政协十一届五次会议日程表》--3月12日-3月14日

3/12(一)

--10:00 中国人民银行行长周小川、副行长胡晓炼、副行长刘士余、副行长兼国家外汇管理局局长易纲将就"货币政策及金融改革"回答中外记者的提问

--10:30 政协主席会议

--15:00 全国人大代表团全体会议,审议最高人民法院和最高人民检察院工作报告

3/13(二)

--9:00 全国政协十一届五次会议闭幕会

--15:00 全国人大代表团全体会议

3/14(三)

--10:00 全国人大十一届五次会议闭幕会

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)

日程如有变动,由大会秘书处另行通知.(完)

--整理 张喜良/乔艳红

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