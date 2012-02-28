〔路透基点〕北京福田戴穆勒寻求20亿元贷款,用於收购卡车厂--RLPC

路透香港2月28日电---汤森路透旗下基点引述银行消息人士称,北京福田戴姆勒汽车有限公司正寻求20亿元人民币三年期到五年期贷款,用於收购一家卡车生产厂.该公司是在上海上市的北汽福田汽车(600166.SS)与德国汽车制造商戴姆勒合资建立.

福田戴姆勒将从北汽福田收购一家工厂.该厂生产的福田欧曼卡车将是该合资企业关键产品之一.

消息称,这家合资企业早在2011年下半年就已开始自行安排此次融资.

"该借款人青睐有合作关系的银行参加此次贷款,之前一直在跟他们个别磋商."寻求参与的一家中资大行的消息人士称,"他们希望参与的银行不超过五家."

磋商中的贷款利率不到中国人民银行基准利率的110%,部分银行人士认为该价格偏低.

另一名北京的消息人士称:"我们报的利率是超过人行基准利率的110%,但该借款人感觉这个水平难以接受,所以我们没再参与商洽."去年9月福田戴姆勒曾接触该人士.

第二名消息人士表示:"这是一家国有企业,可以选择的有合作关系的银行很多,所以真的很难跟他们讲价.另外,两家母公司或许不会为贷款作担保,我们对此也有些顾虑."

福田戴姆勒正式建立於2011年12月16日,今年2月18日在北京举行了成立仪式.北汽福田发言人赵景光在仪式上称,欧曼卡车将只在福田和戴姆勒合资拥有的福田二厂生产.该公司在仪式上宣布,生产线将於今年第三季投产.

北汽福田是北京汽车集团的子公司,北京汽车工业控股(北汽控股,BAIC)亦隶属於北京汽车集团.

与此同时,北汽控股自去年9月以来也在谋求41.88亿元人民币五年期贷款,为自有品牌生产线融资.中国农业银行是委托主办行.另外,北京奔驰汽车在寻求48亿元人民币八年期贷款,及54亿元六年期贷款,分别由农业银行和交通银行牵头.北京奔驰是由北汽控股、戴姆勒和戴姆勒东北亚投资共同组建的合资企业.

上述三笔贷款利率均为人行基准利率的100%.

一名知情人士称,北汽控股正处理一些内部问题,等问题解决後才会签署贷款.不过,该消息人士拒绝透露更多细节.

尚未联系到北汽福田与戴姆勒置评.(完)