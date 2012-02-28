〔美国个股〕戴尔推出新款服务器,由PC企业转型为端到端IT企业

路透旧金山2月27日电---戴尔DELL.O将推出面向企业用户的新款服务器(伺服器),以加强企业业务,顺应个人消费者更多地选择苹果(AAPL.O)iPad等设备的趋势,业务重心进一步离开消费者领域.

首席执行官(CEO)戴尔(Michael Dell)称,戴尔不再是一家个人电脑(PC)公司,目前已转型为向企业出售服务和产品的公司,他还指出,利润丰厚的企业市场规模高达3万亿(兆)美元.

随着经济放缓限制支出,许多企业的信息科技(IT)预算日趋收紧.但很多专家称,长期来看,因为企业需要升级系统,跟上网络云技术的脚步,或者开始更好地利用用户数据,所以他们的科技支出仍将增加.

戴尔称,企业业务在过去五至六年内规模已经翻倍,目前产生的利润占公司总利润的一半.

戴尔出席公司在旧金山举办的PowerEdge系列服务器新品发布会上表示:"戴尔其实不是一家PC企业,它是一家端到端(end-to-end)的IT企业."

戴尔称,公司企业业务的发展说明将业务重心调离PC的战略是明智之举.他希望业务重心放在企业和公共市场上,而不是规模小许多,只有2,500亿美元的消费者市场上.(完)