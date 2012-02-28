〔中国外汇〕1月银行代客结售汇顺差194亿美元,终结此前两个月逆差态势

路透北京2月28日电---中国国家外汇管理局周二公布,2012年1月银行代客结售汇录得顺差194亿美元,终结此前连续两个月逆差,暗示国际资本流出中国有逐渐减缓趋势.
外管局数据显示,1月银行代客结汇1,236亿美元,银行代客售汇1,042亿美元.去年12月,银行代客结售汇出现逆差153亿美元,为此项数据正式公布以来的第二次逆差.
银行代客结售汇是中国外汇储备主要构成来源之一.中国1月贸易顺差和外商直接投资(FDI)的流入额分别为272.78亿美元和99.97亿美元,两者之和为372.75亿美元.
此前,中国人民银行公布数据显示,今年1月外汇占款新增约1,409亿元人民币,是自去年四季度三个月连续下降以来首次新增.2011年第四季外汇储备降至3.18万亿美元.[ID:nCN1359738]
外管局数据并显示,2012年1月,境内银行代客涉外收入为1,832亿美元,对外付款为1,567亿美元,银行代客涉外收付款顺收为265亿美元.
以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
2012年1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
代客结售汇顺差 194 -153 -8 32 260 378 432 430 519 447 409 249 684
代客收付顺收 265 7 179 109 120 260 330 437 328 245 307 93 360
银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起外汇储备变化的主要来源之一.但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯