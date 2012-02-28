“四大”会计师事务所在中国面临艰难蜕变

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月28日电（记者 Rachel Armstrong）---在中国市场占主导地位的四大会计师事务所正与中国政府协商，希望能降低相关新规对其造成的冲击。根据新规，它们的合伙人必须拥有中国注册会计师资格。

之前中国企业尤其是海外上市中资企业一系列会计丑闻，在审计行业掀起轩然大波。

如果毕马威、德勤、安永和普华永道这四大会计师事务所审计能力削弱，将加深外国监管机构和投资者对中国审计品质的担忧。

“‘四大’对维持金融市场健全发挥关键作用，他们必须有权在中国开展业务。”北京大学客座教授、博客China Accounting Blog作者Paul Gillis说。

毕马威、德勤和安永20年前签署的合资企业协议将於今年晚些时候到期。普华永道的合资企业协议将於2017年到期，但也处於重组协商中。

中国财政部利用这些事务所合资协议到期之机，要求这些事务所建立特殊的合伙制，理论上所有合伙人都必须持有中国注册会计师资质，而该资质出名的难考，尤其是对外国人而言。

接近“四大”的消息人士称，因中国会计行业发展时间较短，“四大”很难找到足够的拥有中国资质的、有经验的会计师。

香港注册会计师公会首席执行官张智媛称，中国当局已表示，四大会计师事务所合资协议到期後，其运营模式需与国内所看齐。

包括咨询业务在内，这四大事务所在大中华地区的员工数量均在1万人左右。

而若“四大”被拥有中国注册会计师资质的合伙人主导，将引发其全球总部的担忧，因总部对中国业务的控制权将削弱。

“四大”目前正积极推动，希望旗下许多拥有外国资质的合伙人在过渡期能保持原来职位。

Gillis说：“‘四大’希望能留下足够多的外国合伙人，这样在未来几年还能掌控局面。虽然说这样也只能拖延，并不能逆转，但至少能获得未来几年的控制权，直到过渡成由中国人拥有和控制的实体。”

过去五年中，“四大”拥有中国大陆注册会计师资质的员工总数翻倍，但许多合伙人持有香港、美国或欧洲取得的资质。

虽然“四大”也与近期中国多个会计丑闻有关，但多数出问题的还是由较小事务所审计的中型企业。

张智媛说：“中国政府认识到‘四大’的专业能力及其必要性，但他们希望扶持本土事务所的成长，希望後者的规模、专业能力和品质，能与中国（在世界舞台）的重要性匹配。” （完）