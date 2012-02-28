〔中国债市〕人民币利率互换略升,近期或呈盘整态势因政策面趋平稳

路透上海2月28日电---中国人民币利率互换(IRS)周二微幅走升,但未脱离近期盘整的走势.央行下调存款准备金率的效应已经基本消退,政策面再度趋於平稳,IRS缺乏突破动力,报价窄幅波动.

交易员并表示,由於机构对未来央行货币政策调控节奏并未形成清晰预期,导致市场存在一定观望情绪,预计近期IRS还将维持盘整的态势.

"利率互换价格变化不明显."上海一券商交易员指出."现在还不好判断今年的经济形势,所以央行货币政策怎麽调控也说不准,或许央行也是'走一步,看一步'".

该交易员并指出,央行目前货币政策仅是微调,在居民消费价格指数(CPI)未回落到2%附近之前,央行或继续维持资金面的"紧平衡",限制了IRS下行空间,而上行也缺乏基本面的支持,近期继续盘整的可能性较大.

中国人民银行自上周五起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调後,大型金融机构的存准率将调降至20.5%,料将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周二 3.4833/3.6033 3.2943/3.3836 3.2886/3.3771 3.4114/3.5043 3.3583/3.6517

周一 3.4720/3.6080 3.2758/3.3675 3.2450/3.3367 3.3700/3.4667 3.3160/3.6320

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变动+0.0113/-0.0047 +0.0185/+0.0161 +0.0436/+0.0404 +0.0414/+0.0376 +0.0423/+0.0197

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年1月人民币IRS成交的名义本金总额为971.53亿元人民币,较2011年12月的2,230.58亿元降近六成.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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