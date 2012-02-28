〔中国金融〕应发展境内离岸金融结算市场,更多开放经营资格--重庆市长

* 中国发展境内离岸金融结算已水到渠成

* 呼吁监管层向国有银行开放离岸业务经营资格

* 重庆打造离岸金融结算中心已先行一步

路透北京2月28日电---中国重庆市市长黄奇帆周二称,中国发展境内离岸金融结算市场已水到渠成,需要在制度上推进并建立相关业务平台,并呼吁监管层向国有银行开放离岸业务经营资格.

他在一金融论坛上指出,中国在离岸金融市场建设上目前还落後和空白,金融全球化下已具多个规模的离岸金融市场,中国境内也该有离岸的美元市场、欧元市场等金融结算业务.

"当今中国不是没有离岸金融的需求,而是被熟视无睹,不去推动,这中间有太大的问题,需要高度重视."黄奇帆称,"全球一体化中,如果中国离岸业务还是零的话,那将是个大笑话."

他并认为,中国1997年颁布的《离岸银行业务管理办法》已经严重滞後,需要改革.他同时呼吁,监管层应向工行(1398.HK)(601398.SS),农行(1288.HK)(601288.SS),中行(3988.HK)(601988.SS)和建行(0939.HK)(601939.SS)等国有银行开放离岸业务经营资格,并向企业法人放开离岸金融的法人帐户.

此外,离岸结算手续需向香港及新加坡等地借鉴,需要进行制度改革和税收减免.

2002年6月,经中国央行批准,招商银行(3968.HK)(600036.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、浦发银行(600000.SS)、深圳发展银行(000001.SZ)等四家银行取得离岸银行业务经营资格.

**重庆离岸金融中心已初具规模**

黄奇帆指出,目前中国加工贸易结算量规模在1.5万亿美元左右,很多国际性跨国公司的零部件市场在中国,全球销售货款采用国际结算货币来支付,因此中国可以在国内设置加工贸易的全球结算点.

他算了一笔帐,对照于中国1.5万亿美元加工贸易性质的结算,如果在国内设离岸金融结算中心,则至少有1,500亿元人民币的税收,2,000亿左右的银行收入,还会催生中国高级金融会计师等行业繁荣.

此外,黄奇帆还表示,目前已把离岸金融业务作为重庆金融发展重要内容.重庆去年在加工贸易的离岸金融结算量已近400亿美元,今年料有900-1,000亿美元的离岸结算量.

据央行重庆营业管理部提供的数据显示,重庆去年离岸外汇收支结算量达350亿美元,而全国离岸金融业务规模最大的招商银行同期的结算量约1,000亿美元.

黄奇帆并称,下一步,重庆还会吸收更多外资跨国企业国际结算放到中国来,鼓励地方银行保险机构发展离岸金融业务,并寻求离岸资金运用方式突破,如贸易融资,境内企业担保等方式便利进出口企业贸易融资,以境内企业担保方式利用离岸银行资金为企业提供融资,同时通过发行离岸金融市场债券等方式支持企业直接融资.(完)