〔中国债市〕现券收益率略有上行,对经济基本面和未来流动性分歧大

路透上海2月28日电---中国银行间债市周二现券收益率略有上行.由於对经济基本面和未来的流动性预期分歧较大,加之近期金融债等利率产品供给较多,致使市场做多动力略显不足.

"没有明确的方向,因为有分歧嘛,所以成交量还可以."上海一位券商交易员说,分品种来看,利率债走势较弱,但评级AA+左右的信用债表现相对更好.

他表示,由於近期金融债发行量较大,对利率产品走势构成了一定压制.另外,股市造好也分流了部分原本投资债券的资金.

根据路透统计,截至28日,2月份包括国开行、进出口行、农发行在内的三大政策性银行累计发行金融债券2,050亿元人民币.而1月份仅为500亿元.

上海一位银行交易员还指出,尽管央行此前下调了存款准备金率0.5个百分点,但此举政策效果中性,投资者对未来货币政策走向及债市资金面松紧仍然把握不足.

她称,如果经济增速放缓和物价回落得到明确,债市还是有投资机会的.

今日货币市场主要回购利率续跌,其中七天期品种微跌约1个基点(bp),隔夜和14天期则分别下跌了33个bp和7个bp.

中国股市沪综指.SSEC周二小幅收升再度刷新近三个半月高位,且为连续第八日上涨.连涨後的获利回吐压力令大盘走势震荡但整体盘升趋势未改.[.SSCN]

剩余期限近10年的国债110024券最新双边报价CN110024=CFXM为3.56%/3.53%,上日尾盘为3.55%/3.52%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6930 3.6550

上日 3.0241 3.6640

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4991/3.4359

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9436/2.9045

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6715/3.6095 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进

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