《外汇动态》何种状况会严重不利欧元前景?

0904 GMT---若欧洲央行(ECB)周三的长期再融资操作得不到银行热烈回应,可能意味着1%的欧元区利率或被大举调降.一对冲基金经理认为,若银行对这次操作采取回避,那麽欧洲央行(ECB)或许必须转而选择降息--今年上半年下调50个基点.
若欧元区利率进一步向英、美、日的利率水准靠近,加之经济增长疲软或甚至可能衰退,欧元前景恐怕十分不妙.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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