〔中国汇市〕人民币兑美元收盘小涨,消息面淡静盘整走势料维持(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元收盘小涨,但整体维持盘整势头

* 淡静消息面下,汇价缺乏方向指引

路透上海2月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二在中间价带动下,收盘小幅走升.近期消息面淡静,机构也缺乏方向性的指引,盘中汇价波澜不惊,短期内不会有明显的趋势.

交易员指出,进出口形势短时难有明显改观,跨境资金流动方面也没有进一步的数据,交易机构做市热情不高,盘面也只能在国际市场波动的影响下窄幅震荡.

"(美元兑人民币)中间价肯定带动了盘中走势的,早上开出来下了几十个点呢,(不过)盘中买卖力量相对均衡,"上海一外资银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.2990 6.2970 6.3017 6.2961 6.2985 6.3019

评级机构标准普尔周一下调希腊长期评级至"选择性违约",这是继该国宣布债券置换计划以减轻债务负担後,第二家宣布调降其评级的机构.[ID:nCN1414266]

东京汇市日圆周二自上日所及九个月低位进一步回升,受日本出口商月底的大量买盘提振,不过该货币可能依然疲弱.欧元兑美元勉力上涨,但在欧央行注入更多低成本资金之前,交易员仍在观望.央行的流动性挹注可能进一步支撑风险偏好.[FRX/CN]

中国外汇管理局表示,下一阶段建立健全本外币跨境资金流动监管框架的主要思路包括,加强政策储备,做好应对跨境资金双向流动风险的政策预案;同时坚持均衡管理,重点防范跨境异常资金流动等.[ID:nCN1413264]

以下为北京时间17:11,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2840/80 6.2900

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2950/80 6.3020

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曾菱/周晓峰; 审校 张喜良/黄凯

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