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债券 | 2012年 2月 28日 星期二 18:01 BJT

〔欧洲政经〕德国法院裁决议会为批准金援专设的委员会基本不合宪法

路透德国卡尔斯鲁厄2月28日电---德国最高法院周二裁决,议会为批准欧洲金融稳定机构(EFSF)紧急措施而设立的委员会"很大程度上"不合宪法,这一裁决可能会影响德国政府处理欧债危机的能力.

德国联邦宪法法院裁定,这个由九名成员组成的委员会可以批准EFSF援助资金在二级市场购买债券,但法院裁决委员会不具其他权力,包括将提供贷款或预备性信用额度给受困国家和银行增资.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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