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债券 | 2012年 2月 28日 星期二 18:11 BJT

〔欧洲金融〕欧元区领导将在欧盟峰会期间召开简短会议

路透布鲁塞尔2月28日电---欧盟外交官周二称,欧元区17国领导人将在周四欧盟领导人峰会期间召开简短会议.此次欧盟峰会将再次选举范龙佩为欧洲理事会主席.

一名官员称,此次简短会议将在欧盟峰会第一天的晚宴上举行.欧盟峰会将於3月1日-2日召开.

另一名外交官称,将临时性抒困机构与永久性抒困机构综合起来,创建拥有7,500亿欧元资金的超级抒困机构这个问题,将在3月晚些时候再做讨论.

德国反对在此次峰会上讨论该问题,不过承诺会在下月讨论.(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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