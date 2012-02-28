〔欧洲金融〕欧元区领导将在欧盟峰会期间召开简短会议

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透布鲁塞尔2月28日电---欧盟外交官周二称,欧元区17国领导人将在周四欧盟领导人峰会期间召开简短会议.此次欧盟峰会将再次选举范龙佩为欧洲理事会主席.
一名官员称,此次简短会议将在欧盟峰会第一天的晚宴上举行.欧盟峰会将於3月1日-2日召开.
另一名外交官称,将临时性抒困机构与永久性抒困机构综合起来,创建拥有7,500亿欧元资金的超级抒困机构这个问题,将在3月晚些时候再做讨论.
德国反对在此次峰会上讨论该问题,不过承诺会在下月讨论.(完)
--编译 程琳;审校 隋芬
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。