〔中国房地产〕上海执行住房限售政策没有变化,力度不放松--房管局局长

路透上海2月28日电---针对部分媒体关於上海楼市调控政策出现微调的报导,中国上海市住房保障和房屋管理局局长刘海生称,将继续严格执行国家和本市房地产市场调控的各项政策措施,严格执行住房限售政策,政策不改变,力度不放松,抑制投资投机性购房.

周二刊登在该局网站的新闻稿称,上海将贯彻国务院办公厅,关於进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知精神,执行住房限售政策没有变化.

近期有本地报导称,外地户籍居民持长期居住证满三年,可享受上海本地户籍居民的同等购房资质,也就意味着此类外地户籍居民可以购买第二套房.

不过中国证券网周二报导称,经联系多家房地产交易中心,均表示该政策已被叫停,接到上海市房管局通知,通知时间为上周.

尽管中央政府坚持房地产调控口径未变,近期部分地方出台楼市微调措施,引发地方政府能否严格执行中央政府房地产调控政策的疑问.

芜湖市此前也曾出台楼市微调政策,称将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.[ID:nCN1381508]但随後该市宣布上述微调政策暂缓执行.

新华社此前援引中国安徽芜湖市政府负责人并强调,该市新出台的房产政策并非是对调控政策的"松绑"和"救市".[ID:nCN1383026](完)