〔中国房地产〕上海执行住房限售政策没有变化,力度不放松--房管局局长

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月28日电---针对部分媒体关於上海楼市调控政策出现微调的报导,中国上海市住房保障和房屋管理局局长刘海生称,将继续严格执行国家和本市房地产市场调控的各项政策措施,严格执行住房限售政策,政策不改变,力度不放松,抑制投资投机性购房.
周二刊登在该局网站的新闻稿称,上海将贯彻国务院办公厅,关於进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知精神,执行住房限售政策没有变化.
近期有本地报导称,外地户籍居民持长期居住证满三年,可享受上海本地户籍居民的同等购房资质,也就意味着此类外地户籍居民可以购买第二套房.
不过中国证券网周二报导称,经联系多家房地产交易中心,均表示该政策已被叫停,接到上海市房管局通知,通知时间为上周.
尽管中央政府坚持房地产调控口径未变,近期部分地方出台楼市微调措施,引发地方政府能否严格执行中央政府房地产调控政策的疑问.
芜湖市此前也曾出台楼市微调政策,称将对2012年购买自住普通商品住房免除契税,且购房面积在90及70平米以下给予相应补贴.[ID:nCN1381508]但随後该市宣布上述微调政策暂缓执行.
新华社此前援引中国安徽芜湖市政府负责人并强调,该市新出台的房产政策并非是对调控政策的"松绑"和"救市".[ID:nCN1383026](完)
--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。