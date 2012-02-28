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债券 | 2012年 2月 28日 星期二 19:44 BJT

〔欧洲经济〕ECB管委诺沃特尼:油价上涨或或影响通胀形势

路透伦敦2月28日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示:

* 若中东的"干扰性"情势导致石油价格上涨,或影响通胀形势

* 将中欧和东欧视为风险地区的看法是错误的

* 担心流动性提供的长期影响

* 欧洲央行总裁德拉吉希望第二轮长期再融资操作对实体经济的影响更大

* 现在所做的行动不需要重复数次.(完)

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