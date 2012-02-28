〔欧洲经济〕ECB管委诺沃特尼:油价上涨或或影响通胀形势

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦2月28日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周二表示:
* 若中东的"干扰性"情势导致石油价格上涨,或影响通胀形势
* 将中欧和东欧视为风险地区的看法是错误的
* 担心流动性提供的长期影响
* 欧洲央行总裁德拉吉希望第二轮长期再融资操作对实体经济的影响更大
* 现在所做的行动不需要重复数次.(完)
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。