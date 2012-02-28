〔国际油市〕亚洲中质馏分油利润率改善,因原油价格下滑

路透新加坡2月28日电---亚洲中质馏分油利润率周二稍稍回升,因投资者担心油价高企压制需求推动原油价格下跌.
柴油3月裂解价差上涨0.53美元至每桶较迪拜原油升水15.02美元,航煤裂解价差上涨0.20美元至每桶15.68美元.
航煤3月/4月正价差走阔,因3月下半月对来自日本的取暖油需求预计将走弱,不过其3月航煤和煤油整体进口量料较2月至少增长三分之一.
由於天气寒冷,日本煤油库存达到10个月低点.业内消息人士称,炼厂Cosmo Oil5007.T、Idemitsu Kosan
(5019.T)、JX Nippon Oil & Energy和贸易商伊藤忠商事进口125-300万桶3月船期的煤油和航煤.
他们表示,这要高於2月煤油和航煤90-150万桶的预估进口量.
由於气温将在3月下旬升高,因此进口的上升是暂时的,贸易商称.
贸易商表示,对许多日本企业来说随着3月底的财年末尾将至,他们将保持库存在低位以腾出足够的现金流,这反过来也会抑制进口的增长.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 136.53 136.93 136.73 137.19 -0.46 -0.34
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 135.95 136.35 136.15 136.26 -0.11 -0.08
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 136.85 137.25 137.05 137.16 -0.11 -0.08
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 137.45 137.85 137.65 137.76 -0.11 -0.08
3月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 135.99 136.11 -0.12 -0.09
4月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 136.29 136.42 -0.13 -0.10
(完)
--编译 王洋; 审校 丁琦