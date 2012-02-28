〔国际油市〕亚洲石脑油价格持坚,裂解价差触及11个月高位

路透新加坡2月28日电---亚洲石脑油价格周二持坚,与此同时4月上半月/5月上半月间的跨月价差升水触及每吨25美元,创下约26个月来最高,因供应持续吃紧且裂解价差升至11个月高位.
韩国湖南石油化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价升水约18.00美元的价格购买了一定数量的4月下半月到岸船货.
此前其於2月23日以16-18美元的升水购买了4月上半月船货,反映出4月下半月的升水并未像一些买家希望的那样下滑.
一贸易商说:"由於需求良好且炼厂先後进入维护期,市场上的卖单有限."
贸易商周二表示,印度的3月石脑油出口可能会徘徊在五个月低点70万吨左右,与2月数量相仿,这使得供给持续紧张,而需求维持坚挺.
日本公开规格4月上半月石脑油价格NAF-1H-TYO上涨9.00美元至每吨1,099美元,创下2011年4月29日以来最高.
4月上半月石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上升14.40美元,至每吨升水172.23美元,创下2011年1月5日以来最高.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF下滑1.21美元至每桶12.94美元.
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK上涨0.52美元至每桶9.33美元,创下2月22日以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1098.50/1099.50 1090.00 +9.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 119.58/119.68 118.95 +0.68
97号现货汽油GL97-SIN 137.75/137.85 138.70 -0.90
95号现货汽油GL95-SIN 134.85/134.95 135.90 -1.00
92号现货汽油GL92-SIN 132.85/132.95 133.10 -0.20
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 12.93/12.95 14.15 -1.21 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦