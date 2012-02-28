〔国际油市〕亚洲燃料油市场价差续跌,380-cst价差跌至13个月低位

路透新加坡2月24日电---亚洲燃料油市场价差周二进一步下跌,呈现急剧逆转行情,因固定价格水平大涨,导致市场人气变得愈发负面.

从3月/4月至8月/9月的六个近月跨月价差全线收窄,成交量高企,超过100万吨.

3月/4月跨月价差跌至七个月低位每吨3.00美元,短短一个月左右时间就下跌超过80%,而380-cst现货价差大跌至13个月低点升水1.95美元,而一个多月前还创下21.00美元的高位.

"这有些疯狂,几乎是一夜间,市场从强劲之极转变为不可思议的疲弱.这都缘于现货价格高企导致的需求受损,"新加坡一位亚洲交易商表示.

"今天这种情况被放大,因为似乎所有人终於认定市场确实很弱,并决定同时出脱多头持仓."

5月/6月的交投活动尤为热络,在每吨3.75-4.75美元有超过50万吨成交,亚洲收盘时报4.38美元,下跌1.13美元.

交易商称,船用燃料和中国原料市场的需求已完全枯竭,尽管固定价格水准出现五个交易日以来的首次下跌,现货180-cst价格跌至每吨741.90美元,较昨日下跌9.75美元.

这种疲态亦由於2月至3月创纪录的西方套利船货流入,每月流入量约为500万吨.

中国石油订购的13万吨Sonangol Girassol定於3月10日装船,而嘉能可初步订购了相当数量的British Robin,3月3日从波罗的海起运.

3月燃料油裂解价差走阔0.77美元至贴水7.49美元.4月裂解价差回软0.59美元,报每桶贴水6.99美元.

180-cst燃料油下跌9.75美元至每吨741.90美元;380-cst品级燃料油下跌11.35美元至727.00美元.180-cst价差下跌0.63美元至五个月新低4.88美元,380-cst价差跌至13个月低位1.95美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 741.70 742.10 741.90 751.65 -9.75 -1.30

现货380CST燃料油 FO380-SIN 726.75 727.25 727.00 738.35 -11.35 -1.54

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 730.00 732.00 731.00 744.00 -13.00 -1.75

380CST船用燃料油升水 3.25 4.75 4.00 5.65 -1.65

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 4.75 5.00 4.88 5.50 -0.63 -11.36

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 1.80 2.10 1.95 4.00 -2.05 -51.25 (完)