〔伦敦美债〕公债价格持稳,受油价高企忧虑的支撑

路透伦敦2月28日电---美国公债价格周二持稳,因市场担心油价高企对全球需求造成影响,且在消费者信心数据公布前,投资者持谨慎心态.

路透调查预测,美国2月消费者信心将温和上升,不过分析师表示,由於中东紧张局势使油价在本月达到10个月高位,数据可能会低於预期,这提振了对避险资产的需求.