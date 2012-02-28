〔美国股市〕开盘几无变动,此前公布的1月耐久财订单下跌

路透纽约2月28日电---美国股市周二开盘几无变动,报告显示1月耐久财订单大幅下跌,抑制了上日标普500指数收在2008年6月来最高位带来的乐观人气.
道琼工业指数.DJI盘初跌5.60点,或0.04%,至12,975.91点,标准普尔500指数.SPX升0.45点,或0.03%,至1,368.04点,Nasdaq指数.IXIC升2.68点,或0.09%,至2,968.84点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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