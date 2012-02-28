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债券 | 2012年 2月 28日 星期二 23:25 BJT

〔美国热股〕摩根士丹利下跌,此前公布债信评等调降影响细节

路透2月28日电---摩根士丹利(MS.N)称如果穆迪在警告可能会下调该行长期债务评等後采取进一步行动,则可能会需要再向交易对手方和清算机构提供65.2亿美元抵押品.

摩根士丹利周二早盘下跌0.27%,报18.70美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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