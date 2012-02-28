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亚洲 | 2012年 2月 28日 星期二 23:52 BJT

〔美国热股〕新浪早盘大涨,此前称中国政府要求网站微博实名制

路透2月28日电---中国最大门户网站运营商新浪(SINA.O)执行长曹国伟周二表示,政府政策要求用户以实名注册,预计对其微博用户管理产生负面影响.[ID:nCN1414768].

新浪周二早盘大涨11.49%,报70.18美元.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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