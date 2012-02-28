〔欧洲汇市〕英镑兑美元及欧元均持稳,明日欧洲央行将开动再融资操作

路透伦敦2月28日电---英镑兑美元周二持稳,接近逾三个月高位,本周稍晚欧洲央行(ECB)将提供低成本资金可能提升了消费者对风险较高货币的胃纳.
不过,爱尔兰首相称该国将就欧洲新财政协议举行全民公投後,欧元下跌,英镑也脱离高位.
英镑走势很大程度上受其他事件的推动,不过一份调查显示2月英国零售销售数据表现好於预期,是该国经济初步复苏的又一迹象,市场人气受到扶助.
英镑兑美元GBP=D4持稳在1.5830美元,盘中一度高见1.5876美元,当时其未能成功测试200日移动均线1.5903美元.
交易商称该关键技术位正扮演强劲阻力位角色,阻止英镑升穿周一高位1.5904美元和2月8日高位1.5929美元.
英镑远高於上周低位1.5648美元,当时公布的英国央行会议记录较预期更为温和,表明政策制定者可能在今年稍晚选择执行更多量化宽松政策以支持经济.
周三欧洲央行(ECB)将再度提供三年期再融资操作,如果银行吸收较多资金,则预计将会支撑欧元需求,而包括英镑在内的其他货币将会归为风险资产.
欧元兑英镑EURGBP=D4持稳在0.8472英镑,高於100日移动均线0.8469英镑,且距离上周五两个月高位0.8506英镑不远.
花旗分析师建议卖出欧元/英镑,在0.8473英镑建立空仓,目标位是0.8250英镑,停损单设置在0.8555英镑.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=