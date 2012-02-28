〔欧元债市〕德债期货涨至纪录高位附近,受欧央行流动性操作预期提振

* 德国公债期货接近纪录高位

* 意大利公债标售获强劲买需

* 银行业准备迎接欧洲央行的又一轮三年期融资操作

路透伦敦2月28日电---周二德国公债期货收涨接近纪录高位,因欧洲央行即将进行又一轮大规模的融资操作,以及强化欧元区纾困机制和取得财政统一的计划出现困难迹象.

短期欧元区公债收益率(殖利率)下跌,其中意大利公债收益率领跌,因之前该国成功标售62.5亿欧元五年期和10年期公债.

分析师称,流动性过剩可能在短期内推低欧元区各国公债的收益率,但抗击债务危机的努力若出现一丝放缓迹象,都可能逆转今年以来欧元区二线国家公债的涨势.

3月德国公债期货FGBLc1最新报140.09,日内上涨35个跳动点,在1月触及的纪录高点140.23下方不远.10年期现货德债收益率DE10YT=TWEB跌3.2个基点,报1.798%.

"这与欧洲央行的流动性操作有关,目前的趋势可能会再持续一段时间,"德国商业银行利率策略师Rainer Guntermann表示."但以目前的水平,不论德债还是二线国家市场都有面临修正的风险."

欧洲央行料将在周三向欧洲银行业再挹注5,000亿欧元的低息三年期贷款,该行在去年年末也曾提供类似数额的流动性.

有迹象显示德国日益反对扩大欧元区纾困基金规模,且爱尔兰也宣称计划要对欧洲的新财政条约举行公投,亦使德债受到提振.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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