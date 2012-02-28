〔美国债市〕公债价格持稳,投资者关注美联储主席贝南克的国会证词

* 美国2月消费者信心跳涨後,公债回吐多数涨幅

* 月末买盘限制潜在跌势

* 1月耐久财订单意外下滑,早盘提振公债上涨

路透纽约2月28日电---美国公债价格周二持稳至小幅走低,因美国经济数据展现出的经济状况好坏不一,使投资者的关注点转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将在本周提供的证词.

月末买盘使公债受到支撑,尽管美国消费者信心上扬,使公债价格受到打击.

不过另有数据显示,美国1月耐久财(耐用品)订单大幅下滑,且12月经季节调整的独栋房屋价格下跌,支撑了公债的避险魅力.[US-ECI-CMN]

市场交投淡静,因投资者等候美联储主席贝南克周三和周四向国会提供的半年一度的证词.投资者想知道贝南克是否会肯定近来好於预期的就业市场和消费者信心数据.

指标10年期美国公债US10YT=RR价格下跌2/32,收益率(殖利率)微涨至1.94%,周一尾盘报1.93%.指标公债收益率自上周二稍晚已经下跌13个基点,但距离11月初以来的交投区间1.79%-2.17%的中值不远.

美国经济谘商会周二公布,2月美国消费者信心指数升至70.8,1月消费者信心指数被上修後为61.5.[ID:nCN1cfCKLz]

分析师将消费者信心跳涨归因于就业市场改善,对於股市等风险较高的资产来说,是正面信号,但对於美国公债等避险资产而言将有负面作用.

MTB Intermediate Bond Fund基金经理Wil Stith表示,略高於1.9%的10年期美国公债收益率给投资者带来的相对价值很有限.

"我们正寻找较高收益的公司债券,特别是如果一周初请失业金人数保持在接近35或34.5万人水平的话."他说."我们绝对减持公债."

政府数据显示,1月耐久财订单下降,同时美国12月标普/Case-Shiller房价指数下跌给公债提供了支撑,特别是在早盘.

月末买盘将在未来几天"给公债价格带来一定的上行推力."Stith表示,并称本周缺乏新债供应也支持公债.

投资者将密切关注贝南克周三在国会作证.人们期待看到美联储主席对美国经济复苏的信心,以及联储是否会推出新一轮经济刺激政策(或量化宽松).

"唯一的新问题就是(美联储)如何看待近期一部分表现强劲的宏观经济数据,特别是下降的每周初请失业金人数."瑞穗债券驻纽约首席分析师Steven Ricchiuto称.

"耐久财订单下滑幅度意外超预期,这是较值得注意的地方.因此,我们预计(贝南克)主席将保留第三轮量化宽松的可能性,但不会给出承诺."Ricchiuto称.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+) 0.289

五年期公债US5YT=RR 100-05/32 (+01/32) 0.843

10年期公债US10YT=RR 100-18/32 (-02/32) 1.939

30年期公债US30YT=RR 101-03/32 (-13/32) 3.069 (完)

--编译 李春喜/洪曦;审校 李军

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