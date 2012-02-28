〔加拿大汇市〕加元兑美元收高,欧洲央行计划明日进行长期再融资操作

路透多伦多2月28日电---加元兑美元周二收高并一度触及一周高位,欧洲央行(ECB)提供长期再融资操作的前景提振风险较高资产,并打击美元.
风险人气再度活络,此前投资者关注欧洲央行周三的长期再融资操作(LTRO),这将给缺乏投资资金的企业提供支持.
ECB首次操作在去年12月完成,当时银行业受到鼓励并借入资金和买入收益率较高的欧元区主权公债,帮助引发风险较高的资产上扬.像意大利和西班牙等重债务负担的国家公债收益率也得以大幅降低,并缓和了欧债危机从希腊扩散的担忧情绪.
加元兑美元CAD=D4收报0.9954加元,或1.0046美元,高於周一的0.9992加元,或1.0008美元.
盘中稍早加元一度触及0.9941加元,或1.0059美元,为2月21日迄今最高.(完)
--编译 洪曦;审校 利棣儿
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