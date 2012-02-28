〔国际油市〕美国原油连跌两日,受获利了结和技术面及耐久财数据打压

* 美国耐久财订单下降,盖过消费者信心数据的利多影响

* 技术信号显示修正尚未完成

* 调查:上周美国原油和成品油库存料增加

路透2月28日电---美国原油期货周二连续第二天收低,因耐久财订单疲弱盖过了正面的消费者信心数据,同时技术信号显示从接近每桶110美元开始的修正还未完成.

投资者继续获利了结,近几个交易日来,原油和成品油期货均达到超买状态.上周末20国集团(G20)警告在高油价情况下全球成长面临风险,触发市场周一下跌.

一份路透调查显示,上周美国原油和汽油库存可能增加,这也令原油期货承压.

该调查称,截至2月24日当周,原油库存料上升110万桶,汽油库存增加30万桶.

调查亦显示,馏分油库存料减少50万桶.炼厂产能利用率料增长0.2个百分点.

美国石油协会(API)将在2130GMT公布库存数据.美国能源资料协会(EIA)则将在周三1530GMT公布报告.

汽油和取暖油期货均大幅收低,亦是连续第二天下跌,因3月合约周三到期前,投资者结清头寸.

目前,有关伊朗原油供给中断的担忧退居幕後.此前伊朗外长在联合国于日内瓦召开的一次会议上,要求同联合国核监察机构进行更多对话,并表示生产核武器是"极大的犯罪".

美国对伊朗实施制裁,同时欧盟也将在7月1日正式禁止进口该国原油.两项举动均旨在让伊朗停止被怀疑有军事用途的核计划.伊朗否认其核计划有军事目的,但双方间的紧张关系已推高了油价.