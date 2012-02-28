〔加拿大股市〕收高,受美国消费者信心数据扶助

路透多伦多2月28日电---加拿大主要股指周二收高,资源类股攀升,因金属价格上扬和美国消费者信心数据提振市场人气.
占股指很大权重的材料类股上升1.4%领涨大盘,因金、银和铜价上升令矿业类股受益.
根据一项调查,美国2月消费者信心指数升至一年高位.[ID:nCN1414178]
不过美国1月耐用品(耐久财)订单创下三年来最大降幅,削弱了消费者信心数据带来的影响.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高40.09点或0.32%,至12,740.47点.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
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