《美国重要政经日程》--2月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)
1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)修正值.
1330 - 财政部负责反恐及金融情报的次长David Cohen在证券业与金融市场协会主办的反洗钱和金融犯罪会议上,就美国抗击全球洗钱活动采取的措施发表讲话.
1330 - 农业部公布一周全球稻米价格.
1500 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年度证词.
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据.
1900 - 美联储公布经济状况褐皮书.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
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