版本:
中国
货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 06:56 BJT

《美国重要政经日程》--2月29日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)修正值.

1330 - 财政部负责反恐及金融情报的次长David Cohen在证券业与金融市场协会主办的反洗钱和金融犯罪会议上,就美国抗击全球洗钱活动采取的措施发表讲话.

1330 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1500 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年度证词.

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据.

1900 - 美联储公布经济状况褐皮书.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐