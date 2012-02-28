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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 06:59 BJT

****日韩经济指标预测--2月29日-3月7日****

路透2月29日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------2月27日当周---------------------------------

2月28日(二)

2300 韩国工业生产(较前月) 1月 -- -0.9%

(较上年同期) -- +2.8%

服务业产出(较前月) -- 持平

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.7

2350 日本工业生产(较前月) 1月初值 +1.5% +3.8%

未来一个月工业生产预估 -- +2.5%

未来两个月工业生产预估 -- +1.2%

2月29日(三)

0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +1.5%

房屋开工(较上年同期) -3.5% -7.3%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超999

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,645

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -6.5% -9.8%

3月1日(四)

0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 逆差20.3

出口(较上年同期) -- -7.0%

进口(较上年同期) -- +3.3%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +3.4%

2330 日本家庭支出(较前月) 1月 +0.6% -1.0%

(较上年同期) -0.8% +0.5%

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 1月 -- -0.2%

全国核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.1%

东京地区CPI(较上年同期) 2月 -- -0.3%

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.4%

2330 日本求才求职比 1月 0.72 0.71

失业率 4.5% 4.6%

3月2日(五)

0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 49.17

--------------------------------3月4日当周---------------------------------

3月4日(日)

2100 韩国外汇储备(亿美元) 2月 -- 3,113.4

3月5日(一)

暂无重要数据.

3月6日(二)

0130 日本加班工资(较上年同期) 1月 -- +0.3%

3月7日(三)

0300 韩国L货供额 1月 -- +9.4%

0500 日本领先指标 1月 -- +0.6

同时指标 -- +2.9

2350 日本银行放贷(较上年同期) 2月 -- +0.6%

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 1月 -- -74.7%

(亿日圆) -- 3,035

2350 日本GDP(较前季) 第四季修正值 -- -0.6%

环比年率 -- -2.3%(完)

--编译 张涛;审校 吴云凌

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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