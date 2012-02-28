版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 07:10 BJT

全球外汇市场2月29日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月28日(二)

2315 - 日本2月制造业采购经理人指数(PMI)

2350 - 日本1月工业生产初值

2月29日(三)

0000 - 新西兰国民银行商业展望

0001 - 英国2月Gfk消费者信心

0015 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Medina郡经济发展公司(MCEDC)年会上就全国和该地区前景发表讲话

0030 - 澳洲第四季建筑(营建)支出

0030 - 澳洲1月民间信贷和房屋信贷

0030 - 澳洲1月零售销售

0100 - 日本央行审议委员龟崎英敏访问福冈,并向当地商业领袖发表演讲.0500召开记者会.

0500 - 日本1月建筑订单和房屋开工

0700 - 德国1月进口物价

0745 - 法国1月消费者支出

0800 - 瑞士2月KOF领先指标

0855 - 德国2月失业率

0930 - 英国1月消费者信贷/抵押贷款额/抵押贷款批准件数/货供额

1000 - 欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)

1020 - 欧洲央行再融资操作结果

-- - 瑞典央行公布2月15日执委会的货币政策会议记录

1200 - 美国2月24日当周抵押贷款指数

1330 - 美国第四季实质国内生产总值(GDP)

1445 - 美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)

1900 - 美国联邦储备理事会褐皮书

2145 - 新西兰第四季贸易条件指数

2350 - 日本第四季企业资本支出

2350 - 日本一周资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐