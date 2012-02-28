全球外汇市场2月29日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
2月28日(二)
2315 - 日本2月制造业采购经理人指数(PMI)
2350 - 日本1月工业生产初值
2月29日(三)
0000 - 新西兰国民银行商业展望
0001 - 英国2月Gfk消费者信心
0015 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Medina郡经济发展公司(MCEDC)年会上就全国和该地区前景发表讲话
0030 - 澳洲第四季建筑(营建)支出
0030 - 澳洲1月民间信贷和房屋信贷
0030 - 澳洲1月零售销售
0100 - 日本央行审议委员龟崎英敏访问福冈,并向当地商业领袖发表演讲.0500召开记者会.
0500 - 日本1月建筑订单和房屋开工
0700 - 德国1月进口物价
0745 - 法国1月消费者支出
0800 - 瑞士2月KOF领先指标
0855 - 德国2月失业率
0930 - 英国1月消费者信贷/抵押贷款额/抵押贷款批准件数/货供额
1000 - 欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)
1020 - 欧洲央行再融资操作结果
-- - 瑞典央行公布2月15日执委会的货币政策会议记录
1200 - 美国2月24日当周抵押贷款指数
1330 - 美国第四季实质国内生产总值(GDP)
1445 - 美国2月芝加哥采购经理人指数(PMI)
1900 - 美国联邦储备理事会褐皮书
2145 - 新西兰第四季贸易条件指数
2350 - 日本第四季企业资本支出
2350 - 日本一周资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张若琪
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