〔货币市场〕回购利率下降,美国政府就七年期公债严重短缺展开审查

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透纽约2月28日电---银行和交易商间的隔夜贷款拆借利率周二下降,因美国政府就上周回购(附买回协议)市场七年期公债严重短缺展开审查.
这种短缺状况致使上周市场纷纷争抢七年期公债,迫使一些尤其需要2019年1月到期的七年期公债的交易员支付逾3%的利率借入该券种.
分析师称,上周四290亿美元七年期新债标售中,部分买需起因于此.
此後,回购利率因公债需求减弱而下滑.公债担保的隔夜贷款利率周二最新报0.14%,低於周一的0.18%.
七年期公债隔夜回购利率最後报於零,持平於周一尾盘水准,与上周逾3%的利率相距甚远.
虽然由於供应和技术因素经常出现这类回购市场所谓的特殊状况,但政府当局进行调查则属罕见.
分析师和投资者称,此次引起美国财政部注意,可能因为短缺出现在近期发行的七年期公债上.
美国财政部周一晚表示,持有2019年1月到期的七年期公债大量仓位的投资者,必须在周五向纽约联储报告其仓位规模.
同时,交易员和分析师称,摩根士丹利(MS.N)继续在回购市场获得融资,尽管市场有信用评级的疑虑.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
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路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。