〔货币市场〕回购利率下降,美国政府就七年期公债严重短缺展开审查

路透纽约2月28日电---银行和交易商间的隔夜贷款拆借利率周二下降,因美国政府就上周回购(附买回协议)市场七年期公债严重短缺展开审查.

这种短缺状况致使上周市场纷纷争抢七年期公债,迫使一些尤其需要2019年1月到期的七年期公债的交易员支付逾3%的利率借入该券种.

分析师称,上周四290亿美元七年期新债标售中,部分买需起因于此.

此後,回购利率因公债需求减弱而下滑.公债担保的隔夜贷款利率周二最新报0.14%,低於周一的0.18%.

七年期公债隔夜回购利率最後报於零,持平於周一尾盘水准,与上周逾3%的利率相距甚远.

虽然由於供应和技术因素经常出现这类回购市场所谓的特殊状况,但政府当局进行调查则属罕见.

分析师和投资者称,此次引起美国财政部注意,可能因为短缺出现在近期发行的七年期公债上.

美国财政部周一晚表示,持有2019年1月到期的七年期公债大量仓位的投资者,必须在周五向纽约联储报告其仓位规模.

同时,交易员和分析师称,摩根士丹利(MS.N)继续在回购市场获得融资,尽管市场有信用评级的疑虑.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

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