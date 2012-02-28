《美国上市公司业绩公布日程表》--2月29日-3月7日

汤森路透2月28日电---以下为标准普尔500企业中将於2月29日-3月7日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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2月29日 Q4 Centerpoint Energy Inc (CNP) 0.19 14 0.21
2月29日 Q2 2012 Costco Wholesale Corp. (COST.O) 0.87 23 0.79
2月29日 AMC Q4 Edison International (EIX) 0.45 15 0.58
2月29日 12:00 Q4 ITT Corp (ITT) 0.36 4 2.72
2月29日 BMO Q4 Staples Inc (SPLS.O) 0.40 17 0.39
3月1日 Q4 Kroger Co (KR) 0.49 19 0.46
3月2日 Q4 Big Lots Inc (BIG) 1.73 15 1.46
3月7日 13:00 Q3 2012 Brown-Forman Corp. (BFb) 1.00 8 0.96
3月7日 AMC Q3 2012 H and R Block Inc (HRB) 0.05 7 -0.01
3月7日 AMC Q2 2012 Pall Corp. PLL 0.74 10 0.68
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘後;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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