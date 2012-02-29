〔金砖国家〕2月28日股汇市收盘纵览

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透2月29日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月28日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收盘升至1,068.82点.
中国股市:沪综指周二小幅收升再度刷新近三个半月高位,且为连续第八日上涨.连涨後的获利回吐压力令大盘走势震荡但整体盘升趋势未改.分析人士认为,短线股指或将在2,400点上方震荡整固,以消化获利盘及套牢盘.沪综指.SSEC收报2,451.857点,涨4.800点,或0.2%,刷新去年11月17日2,463.046点以来最高收位.今日沪市A股成交金额萎缩至约1,067亿元人民币,昨日为1,443亿元.[.SSCN]
香港股市:在相对清淡的市况中收高,受房地产和中资金融类股支撑.收市後将有数家重量级企业公布业绩.恒生指数.HSI收高1.65%至21,568.73点.恒生国企指数.HSCE收高1.92%,报11,761.3点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS在中间价带动下,收盘小幅走升.近期消息面淡静,机构也缺乏方向性的指引,盘中汇价波澜不惊,短期内不会有明显的趋势.交易员指出,进出口形势短时难有明显改观,跨境资金流动方面也没有进一步的数据,交易机构做市热情不高,盘面也只能在国际市场波动的影响下窄幅震荡.[CNY/CN][ID:nCN1415956]
==============================================================================
印度股市:收升1.6%,终止连续四个交易日跌势,银行股和汽车股领涨,因市场预料印度央行下月降息.指标BSE指数.BSESN上涨1.64%或285.37点,至17,731.12点,除6支成分股下跌外其余上涨.受外资资金持续流入约71亿美元鼓舞,该指数今年以来累计上涨14.7%.[.BO]
印度汇市:印度卢比上涨,因资金流向印度股市和债市,希腊债务危机担忧缓解令投资者的冒险情绪改善.卢比兑美元INR=D2收报49.0750/0850,高於周一收盘价49.2150/2250.盘中交投区间为49.0300至49.2125.[INR/]
==============================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,708.160点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.89%,报921.01点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.03%,报29.0440;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.36%,报39.0150卢布.
==============================================================================
巴西股市:拉美股市上涨至七个月高位,欧洲央行即将大规模挹注低成本资金有望支撑其进一步上涨,尽管涨势可能缓慢且震荡.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP上涨1.1%,至65,958.78点.[ID:nL2E8DSAVQ]
巴西汇市:巴西雷亚尔走强,欧洲央行料将大规模释放低成本资金有望推动雷亚尔兑美元维持在1.70关键水平上方,尽管巴西央行加大干预力度.雷亚尔兑美元BRBYBRL=升0.33%,报1.6982,突破关键水平1.70.市场人士认为,该水平是巴西央行和政府当局一直护卫的水准.[ID:nL2E8DSE5U]
==============================================================================
南非股市:收盘上涨,扭转上日跌势,得益於FirstRand(FSRJ.J)公布的强劲业绩提振其他金融股,以及油价下滑拉升全球股市和国内矿业股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI上涨1.07%,报30,484.34点.综合指数.JALSH升1.01%,报34,214.53点[.J][ID:nL5E8DS6T4]
南非汇市:南非兰特兑美元在尾盘几无变动,未能突破7.52的阻力位,但受新兴市场冒险情绪回升鼓舞,本周有望再度冲高.1629GMT时,南非兰特兑美元ZAR=D3报7.53,较周一纽约收盘的7.5610升0.41%.[ZAR/](完)
--编译 肖群英;审校 王丽鑫
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱