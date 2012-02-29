更正:〔东京汇市〕欧元受ECB注资预期提振而上涨,美元关注贝南克国会证词

(更正:因译文有误,内文第二段改为....10月以来最佳"单月"表现,非"单周")

* 欧洲央行(ECB)挹注流动性的结果即将公布,随後贝南克在国会作证

* 欧元和商品货币持坚

* 日圆兑欧元可能录得11年来的最大月跌幅

路透悉尼2月29电---欧元和商品货币周三在亚洲盘初持坚,因欧洲银行业将再度从欧洲央行获得大笔低成本三年期资金的预期提振了风险胃纳.

欧元兑美元EUR=最新报1.3461,周二上涨0.5%.距离上周五触及的两个半月高点1.3486仅咫尺之遥,本月可望录得上涨约3%,成为去年10月以来最佳单月表现.

然而,欧元的涨势或变成其劣势.

"欧元兑美元从相对强弱指标来看,目前处於严重超买,想要明确升破1.35的阻力位难度增加,"法国兴业银行分析师Sebastien Galy说.

"做空欧元兑美元的风险报酬率整体来看持续改善...不过,我们缺乏能导致修正走势的经济因素."

欧洲央行流动性操作的因素消化得差不多,交易员表示,银行向欧洲央行借入金额规模如果大於预估,可能会更加提振市场信心,欧元空头深知这一风险.

ECB资金料帮助缓解银行业融资紧张状况,或将支撑该地区公债市场.此举应会给欧洲官员应对债务危机赢得更多时间,目前爱尔兰准备对欧盟新财政公约举行全民公投.

倘若爱尔兰民众投下"否决"票,将损及该国的长期融资前景,为欧洲带来更多不确定性.

本月表现最差的货币无疑是日圆,本月日圆兑欧元可能录得11年来最大单月跌幅,兑美元或录得两年多以来的最大月跌幅.

自本月初日本央行意外放松政策以来,日圆普遍承压,部分刺激投资者将日圆作为融资货币进行利差交易.

美元兑日圆JPY=报80.45,较本月初约76.00的水平扬升近6%.美元兑日圆周一触及九个月高位81.61.欧元兑日圆EURJPY=R报108.31,距离上周五所及三个月高位109.90不远,本月累计涨幅接近9%.

在欧元展现韧性之下,美元再度表现落後.美元指数.DXY一度跌至将近三个月的低点.

这意味着商品货币走高,澳元兑美元AUD=D4报1.0766,接近1.0600-1.0850美元区间的高端.若突破该区间上档将上看1.1000,下一道目标将是去年创下的29年高位1.1081.

将在0300GMT公布的澳洲零售销售数据可能会稍微影响澳元.另外,韩国公布的工业生产数据意外强劲.[ID:nCN1416894]

欧洲央行挹注流动性之後,市场焦点将转至美联储主席贝南克,他将在1500GMT在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词.

"如果美联储主席更多的是强调投资疲弱,而不是最近强劲的就业数据,那就很能说明问题.无论如何,我们认为他不会想改变外界想法,也就是万一经济情况需要的话,美联储可能会有更多放松举措."(完)

--编译 肖群英/李婷仪;审校 王冠中/王丽鑫/张涛

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]