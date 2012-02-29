美国与加拿大经济指标预测--2月29日-3月7日****

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透2月29日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------2月27日当周------------------------------
2月29日(三)
1200 美国抵押贷款指数 2月24日当周 -- 766.1
再融资指数 -- 4,322.0
1330 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第四季 +2.8% +2.8%
GDP隐性平减指数 +0.4% +0.4%
最终销售 +1.0% +0.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.1% +1.1%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 2月 61.5 60.2
3月1日(四)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +2.8%
(较前月) +0.3% -0.7%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字94 赤字121.3
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月25日当周 35.1 35.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.9
续请失业金人数(万人) 2月18日当周 340 339.2
1330 美国个人所得 1月 +0.4% +0.5%
个人支出 +0.4% 持平
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +2.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +1.8%
实质个人支出 +0.3% -0.1%
1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.6
1500 美国建筑支出 1月 +1.0% +1.5%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 2月 54.5 54.1
物价分项指数 58.0 55.5
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 2月 -- +4.8%
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月) 1月 -- +1.5%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 2月 1,400 1,418
3月2日(五)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 12月 +0.3% -0.1%
(较前季) 第四季 -- +0.9%
环比年率 +1.8% +3.5%
1530 美国ECRI一周领先指标 2月24日当周 -- 123.2
-----------------------------------3月5日当周-------------------------------
3月5日(一)
1500 美国工厂订单 1月 +0.4% +1.1%
耐久财(耐用品)订单 1月修正值 -- -4.0%
扣除运输的耐久财订单 -- -3.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -4.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -4.5%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 2月 56.9 56.8
企业活动指数 59.0 59.5
3月6日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月3日当周 -- -1.0%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月3日当周 -- +3.4%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 55.7
(经季节调整) -- 64.1
3月7日(三)
1200 美国抵押贷款指数 3月2日当周 -- --
再融资指数 -- --
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 2月 增加21 增加17
1330 美国非农生产率环比年率 第四季修正值 +0.7% +0.7%
单位劳工成本 +1.2% +1.2%
1330 加拿大建筑许可 1月 -- +11.1%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加100 增加193.1
(完)
--编译 王丽鑫;审校 王冠中
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱