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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 08:00 BJT

《中国报摘》--金融时报2月29日

* 头版头条:

--政协十一届常委会举办第十一次学习讲座,中国人民银行行长周小川介绍了当前金融形势,分析了中国金融宏观调控的最新进展.

* 其他:

--国土资源部日前发出通知,要求各地严格遵守土地利用总体规划,严守城乡建设用地规模边界,防止城镇建设无序蔓延扩张.

--中国光大集团和旗下光大永明人寿共同发起成立光大永明资产管理有限公司,是国内第12家保险资产管理公司.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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