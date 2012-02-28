《中国报摘》--中国证券报2月29日

* 头版头条:

--中国证监会机构部日前下发通报显示,对已搜集的包括引入存量发行制度、扩大网下配售比例、提高机构投资者参与度等证券行业建言,监管层正加紧研究可行性及实施方案,多项政策正在论证和酝酿中.

* 其他:

--社评文章称,2月前20天工行(601398.SS)(1398.HK)等四大银行新增贷款合计约750亿元人民币,预计前两个月金融机构信贷同比回落近三成.低迷的信贷增长,加剧各方对需求降低和经济下行风险的担心.

--文化部称,"十二五"(2011-2015年)期间,文化产业增加值年平均现价增长速度高於20%,2015年比2010年至少翻一番,实现倍增.

--上海市政府下发通知强调,严格执行住房限售政策,首次明确"本市户籍居民家庭,是指具有本市常住户口的居民家庭,以及有本市单位职工集体户口的居民家庭."这意味着,外地户籍居民持上海长期居住证满三年,可享受上海本市户籍居民的同等购房资质的做法被否定.

--上交所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、华泰柏瑞基金管理公司以及各证券公司拟於3月5日起开展跨市场跨市场ETF(上市交易基金)测试.跨市场ETF或已进入临战阶段.

--宝钢股份(600019.SS)称,控股股东--宝钢集团及其两全资子公司将受让其不锈钢和特钢公司股权以及不锈钢事业部和特钢事业部全部资产.标的资产交易基准价格合计451.93亿元,出售完成後宝钢股份将获得95.8亿元收益.

--伊利股份(600887.SS)2011年实现净利润18.09亿元,同比增长超过100%.

--三一重工(600031.SS)与起重机生产商--奥地利帕尔菲格公司(Palfinger AG)(PALF.VI)签署协议,双方将成立两家合资公司,各持有50%股份.

--以合同能源管理(EMC)为主的余热利用模式,在“"十二五"期间将在节能与资源综合利用领域扮演重要角色.但融资瓶颈正影响着这一市场的快速发展,业内人士建议,应在融资政策上向这类集节能和服务两个产业于一身的企业进一步倾斜.(完)

--整理 李宏薇; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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