《独家新闻》美国司法部正对大银行是否操纵Libor进行刑事调查--消息

路透纽约2月28日电---知情人士透露,美国司法部正在开展刑事调查,以确定全球大型银行是否操纵一项全球基准利率.

尽管市场已经知道美国司法部正在调查伦敦银行间拆放款利率(Libor)是如何确定的,但并不知晓其在进行刑事调查.

美国、日本、加拿大和英国的监管机构和执法机构都在进行调查.美国司法部的刑事调查突显出这种全球范围调查的严重性.

美国司法部发言人拒绝对此置评.

Libor每天在伦敦确定,涵盖10种货币和不同期限,该利率旨在反映银行间的拆借利率.例如,美元Libor是在18家银行提交借入美元资金的成本後进行计算的.

此项调查在审查这些银行的交易员是否试图影响Libor的升降.若交易员押对Libor的变动方向,该利率的变化就可能带来数以百万计美元.(完)