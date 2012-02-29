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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 08:33 BJT

《综述》爱尔兰投票与德国法院的裁决增添欧元区不确定性

* 爱尔兰将就欧元区预算纪录协定举行公投

* 德国法院反对通过成立一个国会委员会来快速审批欧元区救助款项决策

* 德国法院的裁决可能延缓审批程序,限制梅克尔的行动空间

* 欧盟希望西班牙就赤字做出解释,不考虑放松要求

* 葡萄牙表示不会寻求额外的欧盟资金

路透柏林/德国卡尔斯鲁厄2月28日电---爱尔兰计划进行的公投,以及德国一家法院做出的裁决,在央行大举注资似乎安抚了金融市场之际,周二给克服欧元区债务危机的努力带来新的不确定性.

爱尔兰选民曾经两次对欧盟协定说"不",他们将对上月达成的欧盟财政协定举行公投,再度让欧洲忐忑不安.

考虑到爱尔兰倾向於就欧洲议题投反对票的记录,即使主要国家支持上述财政协定,爱尔兰的动作也可能让金融市场感到紧张.

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