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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 08:53 BJT

〔美国能源〕美国正考虑释放战略石油储备以遏制汽油剧涨--能源部长

路透华盛顿2月28日电---美国能源部部长朱棣文周二告诉记者,美国正在考虑释放战略石油储备,以期遏制汽油价格的大幅上涨.

朱棣文表示,尚未做出释放美国战略石油储备(SPR)的最终决定,指储备应在石油供应中断时动用.

奥巴马政府目前面临再度释出储备的压力,因围绕伊朗核计划的紧张局势在2012年总统大选前推动油市及汽油价格上涨.

朱棣文在国会山听证会的会场外说,"我们非常关切伊朗局势.因此我们正在与国际能源署(IEA)合作."

美国政府正在与IEA一道监控全球石油的供应和需求,"这是正常的例行公事,"能源部发言人Jen Stutsman澄清说,"部长并未暗示,我们正在与IEA就可能释放SPR储备进行专门的合作."(完)

--编译 兰秀娟;审校 吴云凌

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