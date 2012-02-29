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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 08:28 BJT

〔日本个股〕尔必达记忆体因卖单充斥没有交易

路透东京2月29日电--日本晶片大厂尔必达记忆体6665.T周三因卖单充斥而未成交,该公司在本周已宣布申请破产保护,并有报导称该公司将在六周内提出重整计画.(完)

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