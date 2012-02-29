《中国股市盘前看点》--2月29日

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)
--美国第四季国内生产总值(GDP)、2月芝加哥采购经理人指数(PMI)
--欧洲央行长期再融资操作结果
--美联储主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词
**宏观经济和政策面**
--中国证监会机构部日前下发通报显示,对已搜集的包括引入存量发行制度、扩大网下配售比例、提高机构投资者参与度等证券行业建言,监管层正加紧研究可行性及实施方案,多项政策正在论证和酝酿中.
--中国证券报社评文章称,2月前20天工行(601398.SS)(1398.HK)等四大银行新增贷款合计约750亿元人民币,预计前两个月金融机构信贷同比回落近三成.低迷的信贷增长,加剧各方对需求降低和经济下行风险的担心.
--中国综合开发研究院(中国深圳)院长樊纲表示,今年是中国经济"软着陆"基本完成的过程,初步预计全年经济增速将达到8.5%左右.
**重点行业和公司**
--文化部称,"十二五"(2011-2015年)期间,文化产业增加值年平均现价增长速度高於20%,2015年比2010年至少翻一番,实现倍增.
--宝钢股份(600019.SS)称,控股股东--宝钢集团及其两全资子公司将受让其不锈钢和特钢公司股权以及不锈钢事业部和特钢事业部全部资产.标的资产交易基准价格合计451.92亿元,出售完成後宝钢股份将获得95.8亿元收益.
--伊利股份(600887.SS)2011年实现净利润18.09亿元,同比增长超过100%.
--三一重工(600031.SS)与起重机生产商--奥地利帕尔菲格公司(Palfinger AG)(PALF.VI)签署协议,双方将成立两家合资公司,各持有50%股份.
**海外动向**
--美国股市周二收升,道指自2008年5月来首次收在13,000点上方,标普500指数也攻克一高点,美国消费者信心数据良好及油价回落助推接近五个月的升势.道琼工业指数收升23.61点,或0.18%,至13,005.12点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,500点仍面临较大阻力.(完)
--整理 冉莹; 审校 杨淑祯
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱