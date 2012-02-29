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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 08:20 BJT

〔日本股市〕开盘上涨,有望录得20年来的2月最佳表现

路透东京2月29日电---日本股市日经指数周三开盘上涨,追随隔夜美股涨势;日经指数扩大涨幅,并有望录得20年来的2月最佳表现,本月该指数已累计上涨逾10%.

日经指数.N225开盘上扬0.4%至9,764.07点.东证股价指数.TOPX扬升0.5%至842.33点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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