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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 08:22 BJT

〔韩国股市〕受工业生产数据胜预期推动高开,造船类股领涨

路透首尔2月29日电---韩国股市周三开盘走高,受该国1月工业生产数据好於预期和隔夜美股上扬提振.

造船类股引领盘初涨势,大宇造船(042660.KS)扬升2.63%,STX Offshore & Shipbuilding067250.KS上涨1.76%.

韩国周三公布的数据显示,该国1月工业生产意外大幅增长,尽管稍早公布的出口数据疲软,这缓解了对经济急剧放缓的担忧.[ID:nCN1416894]

0005GMT时,综合股价指数.KS11涨0.77%至2,019.08点.(完)

--编译 肖群英;审校 王兴亚

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