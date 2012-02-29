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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 09:45 BJT

〔美国经济〕克利夫兰联储银行总裁:不认为货币供应增加会导致通胀上升

路透2月28日电---美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托称,不担心货币供应增加将导致未来通胀上升.(完)

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