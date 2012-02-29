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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 09:21 BJT

〔中国企业〕华电福新能源拟转让福建可门港28%股权,挂牌价2.56亿元

路透北京2月29日电---中国主要发电集团--中国华电集团公司所属华电福新能源股份有限公司,拟转让福建可门港物流有限责任公司28%股权,在交易所的挂牌价格为2.56亿元人民币.

周二晚间刊登在上海联合产权交易所的公告显示,标的企业--福建可门港控股股东为福建省能源集团有限责任公司,持股比例48%.

此外,华电福新能源股份有限公司、福州港务集团有限公司、福建铁路实业发展有限公司分别持有标的企业28%、21%和3%的股权.

值得一提的是,本次转让方--华电福新能源正在酝酿上市事宜.据汤森路透旗下IFR报导,中国华电集团控股的华电福新能源计划於第一季度内向港交所递交上市申请,并最快於第二季度启动发行,募集资金最高达10亿美元.[ID:nCN1343878]

数据显示福建可门港2011年,实现营业收入3,202万元,净利润5.8万元.主要从事港口经营、煤炭、矿石、钢材、木材、建筑材料、化工产品等干散货批发、零售、仓储、运输,自营和代理各类商品的进出口等.(完)

更多详情,请点选上海联合产权交易所网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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